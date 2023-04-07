«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 5.5 за 7.60.

«Будем откровенны: «Авангард» своими руками и на ровном месте выбросил всё наработанное в третьем матче, причём уложился в последнюю пятиминутку. В итоге всё перевернулось с ног на голову. После казанской части серии омичи выглядели если не однозначными фаворитами, то помощнее и поосновательней «Ак Барса». Теперь уже «ястребы» никем приличным не выглядят, им бы ноги унести в четвёртой игре, а то будет совсем кирдык.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У казанцев, ясное дело, выросли крылья. Потому что ехали они в Омск с чётким пониманием, что их там будут возить. Их там и возили почти 55 минут, но потом всё перевернулось. И теперь у «больших татар» открываются неплохие перспективы: им осталось выиграть у «ястребов» всего два матча и впереди как раз две домашние игры, не считая двух выездных. В общем, жизнь налаживается.

Плохо, если у тренерского штаба «Авангарда» банально не хватило опыта игры в концовках матчей плей-офф и овертаймах. Причём не с заведомо более слабыми соперниками вроде «Магнитки», а с ровней. Потому что у Зинэтулы Хайдяровича этого опыта столько, что хватит на всю лигу и ещё полвагона останется, – он-то как раз в третьем матче и сработал.

Поэтому в своих прогнозах делаю резкий поворот «все вдруг» (это на флотском языке, на обычном – переобуваюсь в воздухе). И с этого момента назначаю в данной паре «Ак Барс» нашим всем, а «Авангард» — тварью дрожащей, которая ещё должна самоопределиться, имеет она право или нет. И в следующем матче прогнозирую более весёлую в голевом отношении игру с тоталом выше 5.5. А победителями вновь станут гости, которым после третьего матча уже море по колено.

И всё это «Авангард» сделал своими собственными руками и на ровном месте в третьем матче. И его ведь никто не заставлял», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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