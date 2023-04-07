«Авангард» — «Ак Барс», смотреть онлайн матч 1/2 финала Кубка Гагарина, прямой эфир

7 апреля состоится матч 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс». Начало – в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!».
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.11. Победа казанцев по итогам 60 минут оценивается в 3.18.
Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — «Ак Барс» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.12. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.78.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Третьяк: требования МОК не укладываются в голове.
«Пять матчей будем играть впустую». Овечкин высказался о невыходе «Вашингтона» в плей-офф.
Фёдоров: следующая игра будет иметь совершенно иное значение для ЦСКА и СКА.
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