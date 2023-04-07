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«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина в Омске

«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина в Омске
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.20.

В третьем матче этой серии «Ак Барс» проявил настоящий характер и волю к победе. Ещё на 55-й минуте «Авангард» был впереди 2:0, но затем Никита Евсеев и Александр Радулов в мгновенье ока перевели игру в овертайм. А там Вадим Шипачёв принёс гостям победу. Таким образом, омичи перед четвёртой игрой отстают от казанцев на одну победу – 1-2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Михаил Кравец наверняка досконально разберёт причины поражения. А его команда будет иметь просто запредельную мотивацию. Да и проигрывать «ястребам» категорически воспрещается! У казанских же хоккеистов подспудно в голове будет сидеть мысль, что половину дела они на берегах Иртыша уже сделали.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
07 апреля 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что «Авангард» одержит победу в основное время и сравняет счёт в серии.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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