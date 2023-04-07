«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина в Омске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Ак Барс».
Ставка: победа «Авангарда» за 2.20.
В третьем матче этой серии «Ак Барс» проявил настоящий характер и волю к победе. Ещё на 55-й минуте «Авангард» был впереди 2:0, но затем Никита Евсеев и Александр Радулов в мгновенье ока перевели игру в овертайм. А там Вадим Шипачёв принёс гостям победу. Таким образом, омичи перед четвёртой игрой отстают от казанцев на одну победу – 1-2.
Михаил Кравец наверняка досконально разберёт причины поражения. А его команда будет иметь просто запредельную мотивацию. Да и проигрывать «ястребам» категорически воспрещается! У казанских же хоккеистов подспудно в голове будет сидеть мысль, что половину дела они на берегах Иртыша уже сделали.
Я думаю, что «Авангард» одержит победу в основное время и сравняет счёт в серии.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Третьяк: требования МОК не укладываются в голове.
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