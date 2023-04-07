Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Милан» — «Эмполи».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.14.

С какими бы трудностями «Милан» в этом сезоне ни сталкивался, главного у него не отнять – он всегда умеет выбираться из кризиса. Первые намёки на возрождение появились уже на прошлой неделе – после серии в четыре матча без побед чемпион не оставил шансов лидеру чемпионата. Четыре безответных гола влетели в ворота «Наполи» (4:0). Великолепный матч снова провёл нападающий Рафаэл Леау, который не забивал с середины января, но в прошлом туре оформил дубль.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Столь важная победа должна придать подопечным Стефано Пиоли уверенности, ведь ещё недавно они теряли очки с соперниками уровня «Удинезе» (1:3) и «Салернитаны» (1:1). Стоит отметить, что на домашнем поле «россонери» всё ещё действуют уверенно – четыре игры без поражений, в которых удалось добыть три победы. Более того, в этих матчах хозяева пропустили всего один гол.

Италия - Серия А. 29-й тур 07 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Милан Милан Не начался Эмполи Эмполи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Эмполи» сложно на что-то рассчитывать на «Сан-Сиро», где они давно ничего не добиваются. Синие нынче в плохой форме – победа в прошедшие выходные над аутсайдером «Лечче» (1:0) стала первой за девять туров. Пока гостей спасает от вылета лишь преимущество, добытое в первом круге. Не ждём особой интриги в такой игре, «Милану» расслабляться нельзя – возьмём его победу с форой (-1.5) с коэффициентом 2.14.

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