Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Лечче» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 2.17.

«Лечче» одна из тех команд, которые ещё не обеспечили себе место в Серии А на будущий сезон, но и под угрозой вылета пока не находятся. Хозяева занимают 16-ю строчку с отрывом от зоны вылета в восемь очков. Раньше их положение было лучше, но пять поражений подряд, в том числе и от прямых конкурентов, серьёзно подпортили статистику «Лечче».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последних пяти матчах хозяева ни разу не забили и вообще создавали крайне мало опасных моментов. «Лечче» атаковал много, но бестолково, в среднем чуть больше 10 ударов по воротам за матч и меньше одного в створ. «Наполи» не пропускал в 8 из 10 последних матчей, и можно было бы предположить, что хозяевам в матче с таким соперником ловить нечего, но это не совсем так.

Италия - Серия А. 29-й тур 07 апреля 2023, пятница. 18:00 МСК Салернитана Салерно Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

«Наполи» явно расслабился и позволил себе лишнего в прошлом туре. Сейчас Лучано Спаллетти больше сконцентрирован на матчах Лиги чемпионов и может даже применить ротацию, чтобы дать отдых и сохранить игроков основы. Таким раскладом хозяевам нужно обязательно пользоваться, если они и не наберут очки, то должны как минимум забивать, но «Наполи» даже без Осимхена вряд ли отпустит их сухими. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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