«Торпедо» — «Факел»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча, прямой эфир

8 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ «Торпедо» – «Факел». Начало – в 14:00 мск. Встречу в прямом эфире покажут по телеканалу «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Факела» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Торпедо» оценивается аналитиками коэффициентом 3.10. Поставить на ничью предлагают за 3.32.
Букмекеры сомневаются, что матч «Торпедо» – «Факел» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.16.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч «Торино» — «Рома» с коэффициентом 3.90.
Российских судей пригласили на чемпионат Центральной Азии.
Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 5.05.
Погребняк: рановато говорить, что «Локомотив» избежал стыковых матчей.
- 8 апреля 2023
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
- 7 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 апреля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00