«Торпедо» — «Факел»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча, прямой эфир

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8 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ «Торпедо» – «Факел». Начало – в 14:00 мск. Встречу в прямом эфире покажут по телеканалу «Матч Премьер».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 08 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Торпедо М Москва Не начался Факел Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Факела» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Торпедо» оценивается аналитиками коэффициентом 3.10. Поставить на ничью предлагают за 3.32.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Букмекеры сомневаются, что матч «Торпедо» – «Факел» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.16.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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