«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» в рамках 22-го тура сезона-2022/2023.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: тотал 1-го тайма больше 1 мяча за 1.75.

«Впереди нас ждёт классика советского и российского футбола. Команды сейчас явно не в приподнятом настроении.

«Спартак» перестал забивать. Моменты создаёт, но голы даются с большим трудом. В состав вернётся Соболев, но отсутствие Промеса и Джикии — это всё очень большие проблемы. Абаскаль пробует, ротирует игроков, но пока мало что получается.

Можно сказать, что по результатам «Спартак» в кризисе, но я бы не сказал, что по игре. Плюс у «Спартака» есть должок за первый круг, когда он играл очень хорошо, но уступил со счётом 0:1.

О «Динамо» все говорят в исключительно негативных тонах. Вылет в Кубке от «Акрона», поражение в чемпионате от «Сочи». Вокруг «Динамо» сейчас какая-то суета, и не самая лучшая атмосфера внутри команды. Вряд ли можно говорить, что Йоканович справляется со своей работой.

У «Спартака» молодая команда, как и у «Динамо», но у вторых всё же мало что получается. Понятно, что в таком дерби каждый захочет реабилитироваться. Неизвестно, сумеет ли восстановиться Смолов, так как без него обедняется игра в атаке у «Динамо».

Тем не менее мне кажется, что игра будет результативной, так как при своих болельщиках «Спартак» очень хочет прервать серию неудач. Если поправить реализацию, то всё будет нормально у «Спартака». Очевидно, что и «Динамо» после минувших матчей очень хочет забить.

В этой игре можно сыграть «обе забьют», но я бы выбрал вариант с тоталом больше гола в первом тайме. В общем, я за голы».

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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