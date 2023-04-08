«Ахмат» — «Урал»: во сколько начало, по какому каналу покажут, трансляция

8 апреля состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Урал». Начало игры — в 16:30 мск.
В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ахмата» можно с коэффициентом 2.55. Успех «Урала» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.30.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
«Трабзонспор» намерен пригласить Черчесова на пост главного тренера.
Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 5.05.
Хабиб Нурмагомедов не будет заявлен за ФК «Легион» из Второй лиги.
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