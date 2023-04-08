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«Ахмат» — «Урал»: во сколько начало, по какому каналу покажут, трансляция

8 апреля состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Урал». Начало игры — в 16:30 мск.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч Премьер».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Ахмат Грозный Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ахмата» можно с коэффициентом 2.55. Успех «Урала» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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