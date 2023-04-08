ЦСКА — СКА: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

8 апреля состоится четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прямом эфире матч покажут на телеканале KHL.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.40, а успех петербуржцев оценён экспертами в 2.90.

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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