«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Вильярреал» в 28-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Ставка: ТМ (23.5) фола за 1.90.

«Реал», который триумфально в Кубке Испании разобрался с «Барселоной», в рамках чемпионата примет «Вильярреал». У мадридского клуба через три дня матч с «Челси». В рамках Ла Лиги отставание от «Барселоны» составляет 12 очков, что уже никак не ликвидировать, надо лишь не позволить «Атлетико» подобраться близко. Это и может мотивировать команду Анчелотти.

Тем не менее все мысли о матче с «Челси», поэтому наверняка будут корректировки по составу на встречу в чемпионате. Команды уже встречались несколько раз между собой. Примечательным был матч 1/8 финала Кубка Испании, когда «Реал» выиграл со счётом 3:2, уступая 0:2. Но и там было под 40 фолов.

Исход в этой игре брать не хочется, как и тотал, потому что может быть как верховой матч, так и низовой.

Испания - Примера. 28-й тур 08 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Вильярреал Вильярреал Кто победит в основное время? П1 X П2

Предсказать это очень сложно. Я посмотрел статистику последних пяти очных матчей в чемпионате Испании, так вот команды не пробивают тотал больше 23.5 по фолам. Я бы этот вариант и выбрал.

«Реалу» никуда лететь не надо. «Вильярреал» может грамотно сыграть от обороны, как он это умеет. Отметим, что в прошлом матче с «Барсой» мадридцы сфолили всего восемь раз. Мне кажется, что много фолов в этом матче быть не должно».

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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