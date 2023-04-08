«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Вильярреал» в 28-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: ТМ (23.5) фола за 1.90.
«Реал», который триумфально в Кубке Испании разобрался с «Барселоной», в рамках чемпионата примет «Вильярреал». У мадридского клуба через три дня матч с «Челси». В рамках Ла Лиги отставание от «Барселоны» составляет 12 очков, что уже никак не ликвидировать, надо лишь не позволить «Атлетико» подобраться близко. Это и может мотивировать команду Анчелотти.
Тем не менее все мысли о матче с «Челси», поэтому наверняка будут корректировки по составу на встречу в чемпионате. Команды уже встречались несколько раз между собой. Примечательным был матч 1/8 финала Кубка Испании, когда «Реал» выиграл со счётом 3:2, уступая 0:2. Но и там было под 40 фолов.
Исход в этой игре брать не хочется, как и тотал, потому что может быть как верховой матч, так и низовой.
Предсказать это очень сложно. Я посмотрел статистику последних пяти очных матчей в чемпионате Испании, так вот команды не пробивают тотал больше 23.5 по фолам. Я бы этот вариант и выбрал.
«Реалу» никуда лететь не надо. «Вильярреал» может грамотно сыграть от обороны, как он это умеет. Отметим, что в прошлом матче с «Барсой» мадридцы сфолили всего восемь раз. Мне кажется, что много фолов в этом матче быть не должно».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
Руководство «ПСЖ» больше не хочет видеть тройку форвардов Неймар — Мбаппе — Месси.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Российских судей пригласили на чемпионат Центральной Азии.
- 8 апреля 2023
-
19:15
-
18:30
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
- 7 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 апреля 2023
-
19:00
-
18:30