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Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Гретцки до 70 шайб

Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Гретцки до 70 шайб
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9 апреля состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 2:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Кэпиталз» идёт за 3.20. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.39, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.85.

В плей-офф «Вашингтон» уже не выйдет, но у Овечкина есть шанс сократить отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Всего Александр забросил 822 шайбы, а в этом сезоне – 42. До Гретцки остаётся ещё 72 гола.

Овечкин может сократить отставание от рекорда до 70 шайб, если сделает дубль в матче с «Флоридой». Поставить на индивидуальный тотал Александра больше 1.5 шайбы можно с коэффициентом 4.20.

Ставки на тотал россиянина больше 0.5 шайбы принимаются за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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