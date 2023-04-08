Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Гретцки до 70 шайб

9 апреля состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 2:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Кэпиталз» идёт за 3.20. На ничью предлагают поставить за 4.00.
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.39, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.85.
В плей-офф «Вашингтон» уже не выйдет, но у Овечкина есть шанс сократить отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Всего Александр забросил 822 шайбы, а в этом сезоне – 42. До Гретцки остаётся ещё 72 гола.
Овечкин может сократить отставание от рекорда до 70 шайб, если сделает дубль в матче с «Флоридой». Поставить на индивидуальный тотал Александра больше 1.5 шайбы можно с коэффициентом 4.20.
Ставки на тотал россиянина больше 0.5 шайбы принимаются за 1.85.
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Овечкин назвал пугающей травму защитника «Вашингтона» Карлсона.
Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ по версии The Athletic.
Стала известна причина отстранения Гусева из основного состава СКА.
Главный тренер «Миннесоты»: у нас прежде всего команда, хоть Капризов и забивает голы.
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