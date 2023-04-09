«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: ничья со счётом 1:1 за 7.00.

«Крылья Советов» подвисли и находятся в очень непростой ситуации. Весной команда Осинькина явно недобрала своё: при достойной игре желаемого результата нет.

Настрой у самарцев будь здоров, но на стороне «Сочи» опыт: как команды, так и Бердыева, который очень не любит проигрывать.

Однако «Крылья Советов» приложат максимум усилий, чтобы не уехать из Сочи без очков. Поэтому предполагаю, что будет ничья и обе команды забьёт».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Сочи Сочи Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 10.89.

Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.

Моуринью потроллил Кассано, припомнив ему драку с Ливайей.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.

Мостовой: у «Торпедо» есть шансы спастись от прямого вылета из РПЛ.