«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов».
Ставка: ничья со счётом 1:1 за 7.00.
«Крылья Советов» подвисли и находятся в очень непростой ситуации. Весной команда Осинькина явно недобрала своё: при достойной игре желаемого результата нет.
Настрой у самарцев будь здоров, но на стороне «Сочи» опыт: как команды, так и Бердыева, который очень не любит проигрывать.
Однако «Крылья Советов» приложат максимум усилий, чтобы не уехать из Сочи без очков. Поэтому предполагаю, что будет ничья и обе команды забьёт».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Моуринью потроллил Кассано, припомнив ему драку с Ливайей.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
Мостовой: у «Торпедо» есть шансы спастись от прямого вылета из РПЛ.
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