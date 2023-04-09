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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ
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Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: Глушенков забьёт за 4.24.

«Локомотив» выходит на матч с лидером после четырёх побед подряд. Команда поднимается и уже не в опасной зоне. Новый тренер Галактионов сумел поправить игру железнодорожников. Конечно, стоило бы ожидать гол Дзюбы. Он забивает практически в каждом матче, но в данном случае уровень соперника весьма серьёзный.

«Локомотив» одержал уверенную победу в Нижнем Новгороде, а «Зенит» победил «Урал «благодаря дублю Ивана Сергеева.

«Локомотив» не проиграл дома «Зениту» в шести из семи последних матчей. В 11 очных встреч команд в Москве забивалось не более двух мячей. Очень хорошо выглядит Максим Глушенков. На него продолжает посматривать «Зенит», это талантливый игрок.

В прошлом туре он не проявил себя результативными действиями. Быть может, он просто взял паузу. Дзюба способен помочь Глушенкову забить, выступив в роли ассистента. Поэтому почему бы Глушенкову не отличиться на этот раз».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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