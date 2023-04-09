«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит».
Ставка: Глушенков забьёт за 4.24.
«Локомотив» выходит на матч с лидером после четырёх побед подряд. Команда поднимается и уже не в опасной зоне. Новый тренер Галактионов сумел поправить игру железнодорожников. Конечно, стоило бы ожидать гол Дзюбы. Он забивает практически в каждом матче, но в данном случае уровень соперника весьма серьёзный.
«Локомотив» одержал уверенную победу в Нижнем Новгороде, а «Зенит» победил «Урал «благодаря дублю Ивана Сергеева.
«Локомотив» не проиграл дома «Зениту» в шести из семи последних матчей. В 11 очных встреч команд в Москве забивалось не более двух мячей. Очень хорошо выглядит Максим Глушенков. На него продолжает посматривать «Зенит», это талантливый игрок.
В прошлом туре он не проявил себя результативными действиями. Быть может, он просто взял паузу. Дзюба способен помочь Глушенкову забить, выступив в роли ассистента. Поэтому почему бы Глушенкову не отличиться на этот раз».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Месси побил рекорд Роналду по голам на клубном уровне в Европе.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
Абаскаль: в подтрибунке Селихов подошёл и извинился, он очень самокритичный.
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