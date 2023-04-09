ЦСКА — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч в РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Химки».
Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:0 за 6.00.
«ЦСКА — безусловный фаворит. Думаю, «Химки» под руководством Билялетдинова постараются сыграть в закрытый футбол, но шансов у них практически нет.
Армейцы будут играть на своём домашнем стадионе, у них лучше состав и он стабильнее, чем у соперника.
Впереди Билялетдинова ждёт очень много работы и прямо сейчас выиграть у ЦСКА вряд ли получится. Ожидаю, что «Химки» покинут поле без гола. Победа армейцев – 2:0».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
В «Ференцвароше» заявили, что Черчесов предан клубу.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Мостовой: у «Торпедо» есть шансы спастись от прямого вылета из РПЛ.
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