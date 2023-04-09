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ЦСКА — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч в РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Химки».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:0 за 6.00.

«ЦСКА — безусловный фаворит. Думаю, «Химки» под руководством Билялетдинова постараются сыграть в закрытый футбол, но шансов у них практически нет.

Армейцы будут играть на своём домашнем стадионе, у них лучше состав и он стабильнее, чем у соперника.

Впереди Билялетдинова ждёт очень много работы и прямо сейчас выиграть у ЦСКА вряд ли получится. Ожидаю, что «Химки» покинут поле без гола. Победа армейцев – 2:0».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Химки Химки Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.