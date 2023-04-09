«Сочи» — «Крылья Советов»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча

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9 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Сочи Сочи Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.18. Успех самарцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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