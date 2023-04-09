«Сочи» — «Крылья Советов»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча

9 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.18. Успех самарцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.
Экспресс с коэффициентом 10.89.
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