Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Александра Бубнова на матч в РПЛ

«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Александра Бубнова на матч в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ставка: победа «Краснодара» со счётом 2:0 за 7.00.

«Убеждён, что Юран должным образом настроит нижегородскую команду на «Краснодар».

Неспроста он так уверен в том, что «Пари НН» не вылетит из РПЛ!

Однако психологической заряженности не хватит для того, чтобы взять очки: «быки» просто выше классом. Да и поддержка трибун в Краснодаре на стороне хозяев.

Поэтому продолжаю стоять на своём и прогнозирую победу «Краснодара» со счётом 2:0».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 10.89.

Месси побил рекорд Роналду по голам на клубном уровне в Европе.

Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.

Решение по участию сборной России в чемпионате CAFA примут 15-18 апреля.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.

Материалы по теме
ЦСКА — «Химки». Гогниев ушёл, а проблемы остались
ЦСКА — «Химки». Гогниев ушёл, а проблемы остались
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023