«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Александра Бубнова на матч в РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».
Ставка: победа «Краснодара» со счётом 2:0 за 7.00.
«Убеждён, что Юран должным образом настроит нижегородскую команду на «Краснодар».
Неспроста он так уверен в том, что «Пари НН» не вылетит из РПЛ!
Однако психологической заряженности не хватит для того, чтобы взять очки: «быки» просто выше классом. Да и поддержка трибун в Краснодаре на стороне хозяев.
Поэтому продолжаю стоять на своём и прогнозирую победу «Краснодара» со счётом 2:0».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Месси побил рекорд Роналду по голам на клубном уровне в Европе.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Решение по участию сборной России в чемпионате CAFA примут 15-18 апреля.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
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