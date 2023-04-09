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«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Александра Бубнова на матч в РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ставка: победа «Краснодара» со счётом 2:0 за 7.00.

«Убеждён, что Юран должным образом настроит нижегородскую команду на «Краснодар».

Неспроста он так уверен в том, что «Пари НН» не вылетит из РПЛ!

Однако психологической заряженности не хватит для того, чтобы взять очки: «быки» просто выше классом. Да и поддержка трибун в Краснодаре на стороне хозяев.

Поэтому продолжаю стоять на своём и прогнозирую победу «Краснодара» со счётом 2:0».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

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