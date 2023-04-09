ЦСКА — «Химки»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Химки» в 22-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: победа ЦСКА всухую за 1.85.

«ЦСКА дома сыграет с подмосковными «Химками». У гостей поменялся тренер: ушёл Гогниев. И. о. назначен Билялетдинов, который, конечно, не такой затейник, не такой новатор, как Спартак Артурович.

Состав у «Химок» в целом неплохой. Думаю, они сыграют строго от обороны, очень внимательно, сконцентрированно. С ЦСКА ни в коем случае нельзя играть в открытую, и «Химки» это прекрасно понимают. И Билялетдинов это прекрасно понимает.

Будет тяжёлый, тягучий матч, где ЦСКА будет больше играть в позиционном нападении, стараясь вскрыть насыщенную оборону «Химок», которые будут рассчитывать на контратаки, но у ЦСКА сейчас всё в порядке с игроками обороны.

Армейцам для попадания в тройку, безусловно, надо «Химки» обыгрывать. Тут важна полная концентрация, нужно полное переключение от кубкового матча с «Крыльями», где, откровенно говоря, ЦСКА выглядел не очень убедительно. Надо переключаться на чемпионат.

Если ЦСКА сыграет правильно, как надо, то к своим воротам «Химки» не подпустит и не пропустит. А какие-то моментики сами армейцы реализуют. Поэтому мой прогноз на эту встречу — победа ЦСКА всухую за 1.85».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Химки Химки Кто победит в основное время? П1 X П2

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