ЦСКА — «Химки»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Химки» в 22-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа ЦСКА всухую за 1.85.
«ЦСКА дома сыграет с подмосковными «Химками». У гостей поменялся тренер: ушёл Гогниев. И. о. назначен Билялетдинов, который, конечно, не такой затейник, не такой новатор, как Спартак Артурович.
Состав у «Химок» в целом неплохой. Думаю, они сыграют строго от обороны, очень внимательно, сконцентрированно. С ЦСКА ни в коем случае нельзя играть в открытую, и «Химки» это прекрасно понимают. И Билялетдинов это прекрасно понимает.
Будет тяжёлый, тягучий матч, где ЦСКА будет больше играть в позиционном нападении, стараясь вскрыть насыщенную оборону «Химок», которые будут рассчитывать на контратаки, но у ЦСКА сейчас всё в порядке с игроками обороны.
Армейцам для попадания в тройку, безусловно, надо «Химки» обыгрывать. Тут важна полная концентрация, нужно полное переключение от кубкового матча с «Крыльями», где, откровенно говоря, ЦСКА выглядел не очень убедительно. Надо переключаться на чемпионат.
Если ЦСКА сыграет правильно, как надо, то к своим воротам «Химки» не подпустит и не пропустит. А какие-то моментики сами армейцы реализуют. Поэтому мой прогноз на эту встречу — победа ЦСКА всухую за 1.85».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
Моуринью потроллил Кассано, припомнив ему драку с Ливайей.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Абаскаль: в подтрибунке Селихов подошёл и извинился, он очень самокритичный.
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