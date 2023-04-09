«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» за 2.44.
«Интересная игра в английской Премьер-лиге нас ждёт – «Ливерпуль» будет дома принимать «Арсенал». «Канониры» выходят на финишную прямую в погоне за чемпионством. Но всё равно подопечные Артеты постоянно оглядываются назад и видят «Манчестер Сити».
Пока что «Арсенал» не позволяет себе осечек. Сейчас команда идёт на длинной серии побед. Причём уверенно выступают «канониры», часто забивают соперникам по три-четыре мяча. С 72 очками лондонцы лидируют в лиге.
Отрыв от «Манчестер Сити» составляет восемь очков. При этом у «горожан» есть ещё игра в запасе. Уверен, что гонка между лидерами будет идти до последних туров.
У «Ливерпуля» совсем другие цели сейчас. Для команды будет успехом попасть в зону еврокубков. Пока что красным тяжело подняться до топ-5. С 43 очками команда идёт на восьмой строчке. Между подопечными Клоппа и «Тоттенхэмом» стоят ещё «Брайтон» и «Астон Вилла».
В последних турах «Ливерпуль» не выигрывал. Мог клуб набрать три очка в игре с проблемным «Челси». Но синие даже без Грэма Поттера не дали себя обыграть – 0:0.
В общем, я тут считаю очевидной ставку на победу гостей. «Арсенал» не может себе позволить терять очки. Долгожданный титул в АПЛ уже не так далёк. Так что, думаю, на выезде «канониры» добьются победы».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
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