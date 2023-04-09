ЦСКА — «Химки»: прямая трансляция, по какому каналу покажут, смотреть онлайн

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9 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки». Начало – в 16:30 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч Премьер».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Химки Химки Кто победит в основное время? П1 X П2

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех химчан оценивается аналитиками коэффициентом 12.5. Поставить на ничью предлагают за 6.10.

Букмекеры считают, что матч ЦСКА – «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.

Решение по участию сборной России в чемпионате CAFA примут 15-18 апреля.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 3.00.