ЦСКА — «Химки»: прямая трансляция, по какому каналу покажут, смотреть онлайн

9 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки». Начало – в 16:30 мск.
В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех химчан оценивается аналитиками коэффициентом 12.5. Поставить на ничью предлагают за 6.10.
Букмекеры считают, что матч ЦСКА – «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
Решение по участию сборной России в чемпионате CAFA примут 15-18 апреля.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 3.00.
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