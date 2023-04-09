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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:1 за 8.50.

«Разумеется, всех волнует вопрос: забьёт ли Дзюба? Если Артём отличится в матче с бывшим «Зенитом» и поможет «Локо» отобрать у петербургского клуба очки, это станет серьёзным ударом.

Уверен, Дзюба хочет забить, учитывая, как с ним расстались. Однако надо понимать, что «Зенит» всё-таки сильнее. Если команда Семака сыграет на максимуме, то непременно победит.

Поэтому я уверен, что победит «Зенит», но как минимум один гол пропустит. Может, даже забьёт Дзюба.

Прогнозирую победу петербуржцев со счётом 2:1».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 10.89.

Решение по участию сборной России в чемпионате CAFA примут 15-18 апреля.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 3.00.

Мостовой: у «Торпедо» есть шансы спастись от прямого вылета из РПЛ.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.

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