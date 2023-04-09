«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:1 за 8.50.
«Разумеется, всех волнует вопрос: забьёт ли Дзюба? Если Артём отличится в матче с бывшим «Зенитом» и поможет «Локо» отобрать у петербургского клуба очки, это станет серьёзным ударом.
Уверен, Дзюба хочет забить, учитывая, как с ним расстались. Однако надо понимать, что «Зенит» всё-таки сильнее. Если команда Семака сыграет на максимуме, то непременно победит.
Поэтому я уверен, что победит «Зенит», но как минимум один гол пропустит. Может, даже забьёт Дзюба.
Прогнозирую победу петербуржцев со счётом 2:1».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Решение по участию сборной России в чемпионате CAFA примут 15-18 апреля.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 3.00.
Мостовой: у «Торпедо» есть шансы спастись от прямого вылета из РПЛ.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
- 9 апреля 2023
-
17:15
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 8 апреля 2023
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
- 7 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00