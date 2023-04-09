«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Пари Нижний Новгород» в 22-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.
«Краснодар» будет принимать «Пари Нижний Новгород». Всего два дня у «быков» было для подготовки к этой встрече, но зато не надо было никуда ездить. «Краснодар» поздно вечером в четверг провёл эмоциональный матч с «Ростовом», выиграл в серии пенальти, хотя по игре, конечно, смотрелся очень неубедительно, практически без моментов.
Встрепенулись только после замены в самой концовке, но по игре, конечно, «Ростов» смотрелся куда интереснее.
У «Нижнего Новгорода» Сергей Юран приступил к работе. Это его первый матч, и, разумеется, Юран здесь с шашкой наголо никуда не полетит.
Я жду очень тягучий, очень такой прагматичный матч. «Краснодар» при Ивиче — это явно команда не про эмоции, скорее — про прямолинейность. Ну, и «Пари НН» с Юраном, понимая ситуацию в таблице, постараются сделать всё, чтобы в этой встрече не проиграть.
Я думаю, что игра будет тяжёлая, вязкая и низовая. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5 мяча за 1.75».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Мостовой: у «Торпедо» есть шансы спастись от прямого вылета из РПЛ.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 3.00.
Месси побил рекорд Роналду по голам на клубном уровне в Европе.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
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