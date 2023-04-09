«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу 22-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит» в 22-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: победа «Зенита» за 1.80.

«Центральная игра тура, безусловно, пройдёт в Москве. В Черкизове «Локомотив» примет «Зенит». Столько интересных пересечений. Разумеется, Артём Дзюба, предельно мотивированный, жаждущий забить и огорчить Сергея Семака.

Кто знает, может, здесь увидим нечто подобное тому, что Дзюба уже делал, если он сумеет забить. Помним, как он бежал к Манчини и показывал на свою фамилию.

«Зенит» всегда на такие команды, на таких соперников настраивается очень серьёзно. Как бы ни был сейчас хорош «Локомотив», по игре у него всё-таки видны изъяны. «Локомотив» грамотно воспользовался ошибками своих соперников. Надо было заставить ошибиться, и «Локомотив» это сделал. Четыре победы подряд говорят сами за себя. Но, повторюсь, «Зенит» всегда очень-очень серьёзно настраивается на подобные команды.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК Локомотив М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Заводятся бразильцы, а если «Зенит» заведённый, если он предельно сконцентрированный, настроенный, то ловить что-то с ним нечего практически любой команде.

Мой прогноз на эту встречу – победа «Зенита» за 1.80. Учитывая, что вернётся Барриос, учитывая, что у «Зенита» практически нет травмированных, Ренан ещё остаётся в игре (чуть позже уедет в молодёжную сборную Бразилии), я думаю, что «Зенит» выиграет.

«Зенит» постарается как можно раньше оформить себе чемпионское звание. Да и всегда петербуржцам приятно побеждать в Москве, с кем бы они там ни играли».

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 3.00.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.