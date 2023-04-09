«Локомотив» — «Зенит»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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9 апреля пройдёт матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Начало — в 20:00 мск.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Артём Дзюба против своей бывшей команды! У москвичей уже четыре победы подряд в РПЛ, но впереди встреча с лидером. Зенитовцы же победой могут увеличить отрыв от «Ростова» в турнирной таблице. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Локомотив» — «Зенит».
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