«Локомотив» — «Зенит»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

9 апреля пройдёт матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Начало — в 20:00 мск.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Артём Дзюба против своей бывшей команды! У москвичей уже четыре победы подряд в РПЛ, но впереди встреча с лидером. Зенитовцы же победой могут увеличить отрыв от «Ростова» в турнирной таблице. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Локомотив» — «Зенит».