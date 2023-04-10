«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» и обе забьют за 5.00.

«Ростов» потратил много сил в Кубке — уступил «Краснодару» по пенальти. А в чемпионате рационально использует лёгкий календарь, экономя заряд и регулярно выигрывая, но с минимальным счётом. «Оренбург» — это уже не зона вылета, это крепкий середняк, поэтому сэкономить на нём не удастся. Придется выложиться по полной программе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И казалось бы, у «Ростова» сейчас как раз сверхмотивация — сохранить вторую строчку. Но хватит ли сил? Нет, думаю, они не безграничны у команды Карпина. Он пытался ротировать состав в Кубке, но всё пошло не по плану — и лидеров команды всё равно пришлось выпускать. А меж тем «Оренбург» дома всухую обыграл «Спартак» совсем недавно. Очень сложная будет игра, в которой южане должны доказать, что не зря занимают своё место в таблице», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 17:00 МСК Оренбург Оренбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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