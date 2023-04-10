СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.32.

«Несмотря на то что по ходу всей серии ЦСКА визуально смотрится более основательным, а СКА по сравнению с ним каким-то более вторичным, в итоге соперники вышли на тот счёт, который автор этих строк в своем первом прогнозе на серию и предсказывал. А именно: 2-2 после четырёх матчей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С одной стороны, логика развития событий подсказывает, что уже в самом ближайшем будущем москвичи должны с этой богадельней заканчивать. С другой — уж коли взялись фёдоровцы играть в этом сезоне семиматчевыми сериями, так чего же теперь останавливаться на полпути? Поэтому в прогноз на дальнейшее развитие данной серии введу небольшие коррективы. Они не будут касаться пятого матча, который, по моему убеждению, должен выиграть ЦСКА. Конечно, в столь же упорной и вязкой борьбе, как и во всех предыдущих матчах. И в борьбе, надо дополнить, не слишком результативной. То есть тотал в пятой игре снова не допрыгнет до 6.5, а подозрение, что в этой серии мы не дождёмся матча, в котором соперники забьют реально много, только укрепляется.

Победит же, как уже было написано, в полном соответствии с изначальным прогнозом ЦСКА. Только после этого он не закончит серию шестым матчем дома, а уведёт ее в любимый седьмой матч, чтобы уже там со всей пролетарской ненавистью, ну и так далее.

Итак, пятый матч, Санкт-Петербург, победа ЦСКА с минимальным преимуществом – и начнётся подлинное веселье», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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