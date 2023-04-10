СКА — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.23.
«После четырёх матчей этой серии мы наблюдаем полный паритет. Кстати, и в отдельных встречах преимущество одной из команд порой можно разглядеть только под микроскопом. Если, конечно, убрать из этого списка третью игру, в которой ЦСКА был значительно сильнее – 4:0.
На мой взгляд, столичные армейцы остаются фаворитами этого противостояния. В том числе и потому, что они могут побеждать столь уверенно. Есть у подопечных Сергея Фёдорова и запас прочности, и тот самый план Б. СКА же побеждает в большей степени за счёт хаотичных ошибок соперника и в какой-то степени с помощью шальных голов.
Иными словами, система московской команды пока выглядит сильнее питерской. И в пятом матче в городе на Неве победа останется за гостями. Ошибок, которые ЦСКА допустил в четвёртой игре, столичные хоккеисты точно избегут. И выйдут вперёд в серии. Победа ЦСКА в матче», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 5.61.
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