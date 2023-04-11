Алехандро Давидович-Фокина – Карен Хачанов: ставка Надежды Петровой на матч в Монте-Карло

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина – Карен Хачанов.

Ставка: победа Хачанова за 1.78.

«Ранее на грунте испанские теннисисты априори считались фаворитами. Сейчас они стали более универсальны. Алехандро Давидович-Фокина как раз из таких. Кстати, Карен Хачанов и его испанский соперник играли между собой дважды. И оба раза Алехандро брал верх на харде. Хотя грунт он, конечно, тоже уважает. Так, в прошлом году здесь же в Монако он добрался до финала. Однако в последнее время Давидович-Фокина играет не лучшим образом. Хотя и занимает довольно высокое 24-е место в рейтинге.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Карен Хачанов в этом сезоне выступает стабильно. Вспомним, полуфиналы Australien Open и Майами. Хотя с 2018 года титулов у россиянина и не было. А в Монако он может не просто пройти далеко, а ещё и войти в топ-10 мирового рейтинга, на пороге которого он сейчас находится (11-е место). Да и, наконец-то, выиграть у испанца Карен очень хочет. Итак, стабильность и отсутствие давления, Хачанову, в отличие от Давидовича-Фокины не надо защищать в Монте-Карло рейтинговые очки, помогут россиянину одержать победу. Возможно, что даже в двух партиях. Победа Хачанова», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

Анастасия Потапова: не чувствую никакой русофобии в WTA-туре.

Медведев объяснил, почему ему не нравятся грунтовые турниры.

Андрей Рублёв — Хауме Мунар: кум Медведева легко обыграет испанца.