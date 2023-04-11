«Ман Сити» — «Бавария»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария».

Ставка: победа «Манчестер Сити» по угловым с форой (-1) в первом тайме за 1.98.

«Ман Сити» наконец-то серьёзно начал относиться к футболу, к характеру, эффективности. Всё это мы дождались, и последние полтора месяца команда Гвардиолы показывает свой лучший футбол. Взять хотя бы последние четыре игры, которые завершились разгромами в пользу «Ман Сити». Мне кажется, что когда «Сити» играет в свой лучший футбол, то равных этой команде нет. Это как раз та ситуация, с которой мы подходим к матчу с «Баварией».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бавария» сейчас не без слабых мест. Это мы неоднократно замечали. Если бы не это, то и не случилась бы смена тренера в разгар сезона. Тухель сменил Нагельсмана. Главное изменение в том, что «Бавария» начала играть в четыре защитника. Всё равно надо ещё наблюдать, что будет показывать команда. Уже и при Тухеле команда проиграла один раз и чуть ранее не выстояла перед «Байером». В четырёх из последних пяти матчей «Бавария» пропускает. Если всё это совместить, то окажется, что «Ман Сити» тут явный фаворит.

С большой долей вероятности «Ман Сити» победит и в этом матче, и в двухраундовом противостоянии. Инициатива будет за «Ман Сити». Когда эта команда играет в свой лучший футбол, то нет такого соперника, который может её остановить. «Бавария» не будет исключением. Да и не помню, чтобы подопечные Тухеля ещё в Англии захватывали инициативу против «Сити». Играть в открытую против такого «Сити» — это смерти подобно. Эта игра не станет исключением.

Первая ставка — победа «Ман Сити» в первом тайме по угловым с форой (-1). Особенно первый тайм пройдёт под диктовку хозяев», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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