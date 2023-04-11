«Манчестер Сити» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (0) за 3.10.

«Манчестер Сити» и «Бавария» — пара, достойная финала Лиги чемпионов. Однако соперники встретятся уже в рамках 1/4 финала. Две топовые европейские команды, являющиеся сильнейшими в своих лигах. Но всё-таки чуть больше я тут верю в успех мюнхенцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Баварии» не самая простая ситуация сейчас. Во время паузы на матчи сборных клуб сменил главного тренера. Под руководством Тухеля мюнхенцы начали побеждать в Бундеслиге, но при этом вылетели из Кубка Германии от «Фрайбурга» (1:2). Впрочем, это только поможет команде сконцентрироваться на Лиге чемпионов и домашнем чемпионате.

У «Манчестер Сити» положение в английской лиге сложнее, чем у «Баварии». Сейчас «горожане» преследуют лидирующий «Арсенал», пытаясь сократить разрыв в очках. Права на ошибку у команды Гвардиолы в АПЛ нет. А тут ещё и важные встречи в Лиге чемпионов.

В общем, обеим командам сейчас не очень легко. Но предпочтение я все-таки отдаю «Баварии». Мюнхенцы, на мой взгляд, сильнее «горожан». Подопечные Тухеля сыграннее – они смогут навязать борьбу даже в гостях у «Ман Сити». Тем более ранее немцы уверенно выбили из еврокубка «ПСЖ».

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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