«Манчестер Сити» — «Бавария»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Лиги чемпионов!

11 апреля пройдёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария». Начало — в 22:00 мск.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

«Манчестер Сити» ведёт борьбу за чемпионство в АПЛ, но Лига чемпионов — давняя и пока не реализованная командой Гвардиолы цель. На пути «горожан» «Бавария», которую совсем недавно возглавил Томас Тухель. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария».