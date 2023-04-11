«Бенфика» – «Интер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Лиссабоне

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Интер» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 офсайда за 1.95.

«Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Отправляемся в Лиссабон на «Эштадиу да Луш». «Бенфика» будет принимать «Интер».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» сейчас, конечно, хромает на обе ноги. Команда 4 тура подряд не побеждает в Серии А. Удивительным образом «Интер» не обыграл «Салернитану»: огромное количество моментов, попадание в штангу и корявый гол, пропущенный от Кандревы в самой концовке. Ничья 1:1. Понятно, что «Интер» сейчас сосредоточен на Лиге чемпионов. И именно от результата с «Бенфикой» будут отталкиваться руководители – работать ли им дальше с Индзаги или нет.

Сложный матч для прогноза. «Бенфика» проиграла в последнем туре «Порту», хотя вела в счете 1:0. Но это никак не мешает «Бенфике» уверенно продолжать возглавлять турнирную таблицу. «Бенфика» уже сделала большое достижение, выйдя в четвертьфинал. Все считают «Бенфику» явным фаворитом, и понятно, что «Бенфика» будет играть дома от себя, больше владеть мячом. Соответственно, «Интер» будет играть примерно так же, как он играл против «Порту», хоть это была ответная игра. «Интер» там оборонял свой результат, он играл от обороны и рассчитывал больше на контратаки.

Мне кажется, похожая модель игры будет и в Лиссабоне, поэтому я, пожалуй, остановлюсь на статистических вещах. Мне кажется, что Лаутаро Мартинес или другие быстрые игроки из группы атаки, тот же Мхитарян, если он будет играть, или Лукаку будут врываться в свободные зоны с попыткой как можно быстрее провести вертикальную атаку. Следовательно, возможно, будут офсайды. Я рискну и дам прогноз на то, что «Интер» минимум 2 раза залезет в офсайд в матче против «Бенфики», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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