«Бенфика» — «Интер»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Интер» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: «Бенфика» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.85.

«Пара интересная, довольно равная, на мой взгляд. Но конкретно сейчас «Бенфика» выглядит помощнее. Да, проиграли «Порту», который как раз уступил «Интеру» в 1/8 финала, но отрыв в чемпионате хороший, да и уже думали о Лиге чемпионов. «Интер» снова не смог победить, хотя имел гигантское количество моментов с «Салернитаной». Пропустили в самой концовке – 1:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бенфика» великолепно проводит Лигу чемпионов. Здорово сыграли с «Ювентусом», не уступили «ПСЖ», «Брюгге» в плей-офф просто разгромили. У себя дома лиссабонцы будут фаворитами. Важно, что у команды есть игра, а «Интер» выглядит как-то скомканно, хотя имеет в составе сильных исполнителей.

Возьму ставку «Бенфика» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча». Уверен, что хозяева не уступят, а могут и выиграть 2:0 или 2:1», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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