«Манчестер Сити» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Англии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и обе забьют за 1.95.

«У нас первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Мне даже жалко, что «Манчестер Сити» встречается с «Баварией» на такой ранней стадии. Я рассчитывал увидеть их в финале.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Сити» сейчас сносит всех подряд. Холанд отлично выглядит. Не знаю, принесет ли Гвардиоле это победу в Лиге чемпионов вне «Барселоны», посмотрим, но и Грилиш в полном порядке. Де Брёйне просто в удивительной форме.

Первый матч будет домашним с «Баварией», которая недавно сменила тренера. Тухель ярко начал с победы над «Боруссией», но затем проиграл «Фрайбургу» в Кубке Германии. На выходных был сложный матч снова с «Фрайбургом». В целом «Бавария» сейчас адаптируется к Тухелю. Понятно, что он на одном языке говорит со своими игроками, но у него явно другие идеи, в отличие от Нагельсмана. В некотором роде это может и мешать.

В этой игре фаворитом считаю «Манчестер Сити», но и не верится, что «Бавария» ничего не забьёт с высокой обороной «Манчестер Сити». Однако «Манчестер Сити» не проиграет дома. Поэтому на этот матч предложу комбинированную ставку — «1Х и обе забьют» с классным коэффициентом 1.95», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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