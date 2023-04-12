«Милан» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи».

Ставка: победа «Милана» за 2.85.

«Милан» и «Наполи» встретятся уже не в итальянских турнирах, а в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сразу три команды Серии А попали в эту стадию турнира, и две из них ещё и играют друг с другом. Так что уверен, что нас тут точно ждут два жарких матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, если смотреть на Серию А, то расклад сил кажется очевидным. «Наполи» в этом сезоне просто нет равных в Италии. Уже почти решённым является вопрос о том, завоюет ли команда долгожданное скудетто. Несмотря на разрыв с соперниками, подопечные Спаллетти продолжают часто выигрывать.

Хотя недавно одно поражение у неаполитанцев всё-таки было — как раз от «Милана». Причём действующий чемпион Италии разгромил соперника со счётом 4:0. Конечно, в этот раз такого же разгрома я не жду. Но и не уверен в том, что миланцы дадут себя легко обыграть.

Тут ещё важен тот факт, что это первая встреча соперников. Клубы могут сыграть осторожно. Возможно, неаполитанцы, памятуя о недавнем разгроме от «Милана», не станут активно играть в атаке. Ну а хозяева поля у себя дома будут иметь больше мотивации. Тем более у гостей из-за травмы, скорее всего, будет отсутствовать Осимхен. Рискну и поставлю на победу «Милана», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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