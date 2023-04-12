«Реал» — «Челси»: прогноз Константина Генича на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Реала» за 1.75.

«Реал» в полном порядке! Был и остается – великолепная игра против «Барселоны» и выход в финал Кубка Испании.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прошлом сезоне «Реал» встречался с «Челси», где мадридцы с трудом смогли дожать своего соперника. Сейчас «Челси» абсолютно разобранный. Снова пришел Лэмпард – видимо, нужен был тренер на короткий срок, чтобы как-то мотивировать команду. Да, состав приличный, но командно сейчас «Реал» намного превосходит «Челси».

Если «Реал» сыграет также качественно и сбалансированно, как с «Барселоной», то дома никаких вариантов «Челси» не оставит. Мой прогноз – победа «Реала», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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