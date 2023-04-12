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ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 2.19.

«По уму, победив в пятом матче, ЦСКА должен уже в шестом, причём домашнем, агонию СКА заканчивать. Но Кубок Гагарина уже лишился «Авангарда», то есть титул главного мазохиста КХЛ оказался вакантен. И кому, как не ЦСКА, прибрать его к рукам? Для этого нужно совсем немного: проиграть шестой матч дома и увести серию в седьмую игру. Чтобы уже в 21-м матче плей-офф укататься самим до полной синевы в преддверии главного финала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
12 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
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Почему-то меня не покидает уверенность, что будет именно так. Потому что победа ЦСКА в шестом матче будет как-то не по-цээсковски. Как-то банально и скучно. Поэтому я предположу достаточно весёлый по количеству заброшенных шайб матч с тоталом выше 4.5. И победу СКА, скорее всего, ближе к полуночи в каком-нибудь третьем овертайме. А что? Играть – так играть!» — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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