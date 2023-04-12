«Реал» — «Челси»: прогноз Василия Уткина на матч Лиги чемпионов 12 апреля

Известный ведущий, комментатор Василий Уткин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» – «Челси».

Ставка: победа «Реала» с индивидуальным тоталом больше 1.5 за 2.07.

«В последнее время в Ла Лиге «Реал» играет довольно расслабленно, что сказывается на результатах мадридцев. Однако в других турнирах они по-прежнему демонстрируют свой высокий класс. В этом недавно смогла убедиться «Барселона», потерпевшая от «Реала» в Кубке Испании самое крупное поражение под руководством Хави.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Так что нет сомнений, что матч Лиги чемпионов с «Челси» «сливочные» также проведут с полной концентрацией. Уверен, что Бензема и Винисиус не пощадят оборону лондонцев, которые находятся в разобранном состоянии и уступили в трёх из четырёх предыдущих гостевых встреч», — сказал Уткин.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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