«Милан» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38.

«Посмотрел котировки букмекеров и с удивлением обнаружил, что почему-то шансы примерно поровну оцениваются. На мой взгляд, этим надо пользоваться, потому что «Наполи» явный фаворит в этом матче.

В чемпионате у «Наполи» огромный отрыв, поэтому команда может сосредоточиться на Лиге чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Наполи» впервые вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Милан» последний раз был в этой стадии больше 10 лет назад. Думаю, что букмекеров с толку сбивает результат недавнего матча в Неаполе, где победил «Милан» 4:0. Всю борьбу в той игре футболисты «Наполи» проиграли, ошибки были из-за недонастроя футболистов. В этом матче такого не будет. Прогноз на эту игру — тотал больше 2.5», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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