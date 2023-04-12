«Реал» Мадрид — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси».

Ставка: победа «Реала» за 1.75.

«Реал» Мадрид и «Челси» сыграют в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Год назад соперники уже встречались в еврокубке на этой же стадии. Но тогда синие были совершенно в другой форме. Сейчас мадридцам, думаю, будет не очень сложно выиграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Челси» недавно уволили тренера Грэма Поттера. Ему на временную замену пришёл Фрэнк Лэмпард. Несмотря на это, серия без выигрышей у синих продлилась. На выходных клуб проиграл «Вулверхэмптону» — 0:1. Надежды на попадание в еврокубки у «пенсионеров» уменьшаются с каждым туром. Сейчас от топ-5 таблицы АПЛ подопечные Лэмпарда отстают на 14 очков.

У «Реала» ситуация не такая плачевная. Да, выиграть в Ла Лиге команде уже вряд ли удастся — отставание от лидирующей «Барселоны» слишком большое. Так что все силы подопечные Карло Анчелотти отдадут другим турнирам. Помимо Лиги чемпионов, «сливочные» ещё вышли в финал Кубка Испании.

Да, на прошлых выходных мадридцы тоже уступили в чемпионате — 2:3 с «Вильярреалом». Но я думаю, что морально клуб уже готовился к четвертьфиналу Лиги чемпионов. На мой взгляд, у «Челси» тут нет никаких шансов», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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