«Реал» — «Челси»: прогноз Кузьмича на игру плей-офф Лиги чемпионов 12 апреля

Известный блогер Кузьмич дал прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов «Реал» – «Челси».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.35.
«У англичан недавно сменился тренер. Пришёл Лэмпард, но лучше не стало – в последний раз команда побеждала четыре матча назад. Очевидно, что команда в кризисе.
«Реал» тоже проиграл в последней игре 2:3 «Вильярреалу», но зато до этого размотал «Барселону» и «Вальядолид» с общим счётом 10:0. Как же хорош Бензема!
Мой прогноз – победа «Реала» с форой (-1). Испанцы должны побеждать англичан с разницей в два-три мяча», — сказал Кузьмич.
Экспресс с коэффициентом 6.96.
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