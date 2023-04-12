«Реал» — «Челси»: прогноз Кузьмича на игру плей-офф Лиги чемпионов 12 апреля

Известный блогер Кузьмич дал прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов «Реал» – «Челси».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.35.

«У англичан недавно сменился тренер. Пришёл Лэмпард, но лучше не стало – в последний раз команда побеждала четыре матча назад. Очевидно, что команда в кризисе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» тоже проиграл в последней игре 2:3 «Вильярреалу», но зато до этого размотал «Барселону» и «Вальядолид» с общим счётом 10:0. Как же хорош Бензема!

Мой прогноз – победа «Реала» с форой (-1). Испанцы должны побеждать англичан с разницей в два-три мяча», — сказал Кузьмич.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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