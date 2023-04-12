«Милан» — «Наполи»: прогноз Константина Генича на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Милан» – «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.73.

В Италии на «Сан-Сиро» ««Милан»» будет принимать «Наполи». Совсем недавно команды играли в Серии А, и удивительным образом у «Наполи» вообще ничего не получалось. «Милан» сыграл очень грамотно, очень качественно в обороне, использовал свои шансы в атаке, выиграл – 4:0. Но у «Наполи» большое преимущество в чемпионате, плюс победа в последнем туре над «Лечче», и вопрос только времени и даты, когда он официально оформит чемпионство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Наполи» считается фаворитом в этом противостоянии, но Пиоли – интересный, умный стратег, он прекрасно понимает, как играть против «Наполи», кого держать и какие зоны закрывать. Понятно, что надо справиться с Хвичей. Не знаю, сыграет Осимхен или нет. Без него, конечно, скудновато выглядит атака неаполитанского клуба.

Учитывая, что это первый матч, учитывая, как «Милан» играл до этого с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала, я думаю, игра получится максимально закрытой и с минимумом опасных и голевых моментов. Мне кажется, в этой встрече раскрываться точно никто не будет, будут ждать тактических ходов, ошибок друг друга. Вряд ли эта игра получится результативной. Мой прогноз – тотал меньше 2.5 мяча за 1.73. Ошибка может стоить очень дорого.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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