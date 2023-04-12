«Милан» — «Наполи»: ставка Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 12 апреля

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи».
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Совсем недавно эти команды играли в чемпионате. Тогда «Наполи» дома влетел со счётом 0:4. Однако в чемпионате у неаполитанцев уже не та мотивация. Они уже практически обеспечили себе чемпионский титул. В Лиге чемпионов будет уже совсем иной настрой. Думаю, в матрице неаполитанцев просто произошёл сбой, который глобально ни на что не повлиял.
«Милан» умудрился нанести более 20 ударов, но сыграть вничью с «Эмполи», не забив голов. Команды отлично друг друга знают. Им не надо тратить время на долгие перемещения и перелёты. Не думаю, что соперникам понадобится время на адаптацию. Мы вполне можем увидеть красивый и содержательный футбол. Миланцы играют дома, а «Наполи» располагают классной атакой, пусть и Осимхен не сыграет. Поэтому жду результативную игру с обеих сторон», — сказал Гутцайт.
Экспресс с коэффициентом 6.96.
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