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«Фейеноорд» — «Рома»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

«Фейеноорд» — «Рома»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома».

Ставка: победа «Фейеноорда» в первом тайме по угловым за 1.73.

«Рома» в последних четырёх матчах пропустила всего раз, играла достаточно организованно и при этом мало что позволяла у своих ворот. Даже играя в меньшинстве большую часть дерби с «Лацио». Судя по всему, от подобного принципа построения игры Моуринью не откажется и на этот раз. Тем более в первом четвертьфинале еврокубка, тем более на выезде, тем более против агрессивного соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Фейенорд» уверенно лидирует в национальном чемпионате и с высокой долей вероятности вскоре возьмёт титул. Команда у Арне Слота современная, организованная и тактически гибкая. В родных стенах она почти наверняка будет играть с позиции силы, в то же время атаки слишком большими силами против римлян могут быть чреваты.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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