«МЮ» — «Севилья»: прогноз Виктора Гусева на четвертьфинал Лиги Европы

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Севилья».
Ставка: «Севилья» не забьёт за 2.10.
«Севилья» — самый успешный клуб в истории Лиги Европы, а «МЮ» — гранд по определению. В АПЛ «МЮ» претендует на Лигу чемпионов. «Севилья» отыгралась со счёта 0:2 против «Сельты» и добыла ничью, но в Ла Лиге идёт даже не в первой десятке. Мне кажется, что задача «Севильи» на выезде заключается в том, чтобы просто выстоять. В гостях они проиграли в прошлых раундах и ПСВ, и «Фенербахче», при этом ни разу не забив.
Я уверен, что «МЮ» мотивирован и хочет взять титул в Лиге Европы. Не думаю, что манкунианцы будут беречь силы. К тому же они прошли «Барселону», а это уже хорошее достижение. Кроме того, прошли и «Бетис», легко победив на своём поле. В прошлом году соперники сыграли между собой трижды, а севильцы ни разу не проиграли. Однако тогда команды находились в другом состоянии. Теперь фаворитами выглядят именно хозяева, а гостям будет сложно даже забить», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 7.20.
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