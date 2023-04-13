«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/4 финала Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» с форой (+1.5) за 1.72.
«Первый матч 1/4 финала Лиги Европы. «Манчестеру» везёт на испанские клубы этой весной. Команда уже выбила «Барселону» и «Бетис». Казалось бы, «Севилья» не соперник.
Эта команда сейчас в нижней части турнирной таблицы, неподалёку от зоны вылета. Чтобы спасти сезон, нужно именно в еврокубках выступить хорошо.
В то же время «МЮ» идёт на четвёртом месте в АПЛ. Скорее всего, против испанцев будет ротация состава. Кроме того, может не выйти Маркус Рашфорд. А именно он вытаскивает команду, забивает важнейшие голы.
Безусловно, «Манчестер» – фаворит. Но у «Севильи» колоссальный опыт в Лиге Европы. И эти матчи в ЛЕ для команды приоритетны.
Не удивлюсь, если будет ничья. Но если хозяева и победят, то не более чем в один мяч. Ставлю на Ф2 (1.5)», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 7.20.
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