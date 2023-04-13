«Ювентус» — «Спортинг»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Италии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг».
Ставка: «Ювентус» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.76.
«Спортинг» не побоялся «Арсенала» и даже в Лондоне играл в свой футбол – современный, агрессивный, с прессингом. Не думаю, что и в Турине «Спортинг» будет отступать от своих принципов игры. Это первый матч, и почему бы не пободаться с именитым соперником, особенно если есть уверенность в собственных силах и, возможно, в превосходстве над соперником.
Но и «Юве» со всей серьёзностью подойдёт к этому противостоянию. Команда не опускает рук, несмотря на все свалившиеся на неё напасти в этом сезоне, и по-прежнему претендует на попадание в Лигу чемпионов – будь то через завоевание Кубка УЕФА или даже через Серию А, где у туринцев отняли 15 очков.
Предположу, что игра получится интересной, обоюдоострой, с моментами у обоих ворот. Хозяева наверняка не проиграют, но при этом, вполне возможно, пропустят», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 7.20.
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