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«Ювентус» — «Спортинг»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Италии

«Ювентус» — «Спортинг»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Италии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.76.

«Спортинг» не побоялся «Арсенала» и даже в Лондоне играл в свой футбол – современный, агрессивный, с прессингом. Не думаю, что и в Турине «Спортинг» будет отступать от своих принципов игры. Это первый матч, и почему бы не пободаться с именитым соперником, особенно если есть уверенность в собственных силах и, возможно, в превосходстве над соперником.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но и «Юве» со всей серьёзностью подойдёт к этому противостоянию. Команда не опускает рук, несмотря на все свалившиеся на неё напасти в этом сезоне, и по-прежнему претендует на попадание в Лигу чемпионов – будь то через завоевание Кубка УЕФА или даже через Серию А, где у туринцев отняли 15 очков.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предположу, что игра получится интересной, обоюдоострой, с моментами у обоих ворот. Хозяева наверняка не проиграют, но при этом, вполне возможно, пропустят», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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