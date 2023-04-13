«МЮ» — «Севилья»: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинал Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.89.

«Манчестер Юнайтед» и «Севилья» встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Интересно, что это уже третья испанская команда, с которой выпало играть в этом плей-офф «красным дьяволам». Ранее подопечные тен Хага выбили «Барселону» и «Бетис». Не думаю, что севильцы смогут оказать сопротивление английскому гранду.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот у испанской команды предыдущие противники в Лиге Европы были не такими сильными – ПСВ и «Фенербахче». Хотя оба соперника по разу нанесли поражения подопечным Хосе Мендилибара – в следующий раунд клуб выходил из-за общего счёта.

В Ла Лиге «Севилья» тоже часто терпит неудачи. Этот сезон команда точно захочет забыть – сейчас она всё ещё идёт в середине таблицы и уже почти не имеет шансов попасть в еврокубковую зону. А вот «Манчестер Юнайтед» уже прошёл свои неудачные сезоны. Сейчас команда идёт в топ-4 и борется за попадание в Лигу чемпионов.

«МЮ» находится в хорошей форме. Англичане явно настраиваются на борьбу за победу в Лиге Европы. Да, этот турнир часто выигрывала «Севилья». Но сейчас она находится не в самом лучшем состоянии. На «Олд Траффорд» гости точно не смогут добиться успеха. Моя ставка тут — азиатская фора (-1) на «Манчестер Юнайтед», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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