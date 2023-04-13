«МЮ» — «Севилья»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги Европы 13 апреля

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Севилья».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.18.

«Это будет третья встреча соперников в еврокубках. До этого в плей-офф и Лиги чемпионов, и Лиги Европы сильнее оказывалась «Севилья». Манкунианцы ещё ни разу не проходили севильцев. «МЮ» не слишком удачно играет против испанских команд: 64 матча, 18 побед и 22 поражения. А вот «Севилья» удачно играет против англичан: 19 матчей, восемь побед и пять поражений.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «МЮ» встречается уже с четвёртой испанской командой. В группе играли против «Реала Сосьедад», а в плей-офф поочерёдно прошли «Барселону» и «Бетис». Если три предыдущих соперника манкунианцев располагались в верхней половине таблицы Ла Лиги, то «Севилья» идёт даже не в первой десятке. Можно сказать, что для них приоритетная задача — сохранение места в Ла Лиге. С испанцами работает уже третий тренер за сезон. Начинал Лопетеги, которого сменил Сампаоли, а теперь руководит Мендилибар.

Поэтому «МЮ» выглядит явным фаворитом данного противостояния. Качество игры «Севильи» оставляет желать лучшего. На своём поле манкунианцы должны уверенно разделаться с соперником», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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