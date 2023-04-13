«Гент» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги конференций «Гент» – «Вест Хэм».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.78.

«Если не принимать во внимание результат матча с «Ньюкаслом», у «Вест Хэма» четыре победы в пяти последних матчах. Да и в игре с «сороками», по сути, провальным был только второй тайм. У «молотобойцев» не сказать, что сильно улучшилось качество игры, но повысилась ответственность за результат и следом наладилась эффективность. Понятно, что по своему потенциалу команда должна быть как минимум середняком АПЛ, а не бороться за выживание, но, видимо, раскрыть этот потенциал сможет кто-то другой, но не Дэвид Мойес.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что в Бельгии лондонцы сыграют максимально организованно и со всей серьёзностью подойдут к делу. «Гент» — команда задорная, быстрая, которая, конечно, попытается включить агрессию, особенно в первом тайме. Поэтому для гостей главное будет — выстоять первые 15–20 минут игры, а потом попытаться добиться нужного результата на классе, который у них явно выше», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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