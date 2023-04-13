«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.10.

«Наверное, центральная пара на стадии четвертьфиналов Лиги Европы. Всё-таки «Манчестер Юнайтед» против команды, которая много раз выигрывала этот турнир. Но если смотреть на выступления команд по сезону, то у «МЮ» шансы гораздо выше. У «Севильи» состав уже не того уровня, несколько раз менялись тренеры, последний даже месяц ещё не проработал. У «Юнайтед» был небольшой спад по игре, но две последние встречи он выиграл дома с сухим счётом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На прошлой стадии, кстати, «Манчестер» прошёл другой клуб из Севильи – «Бетис». Тогда манкунианцы очень уверенно выиграли у себя дома. Гостевая встреча уже не имела большого значения, но и там «МЮ» был сильнее – 1:0. А «Бетис» в этом сезоне куда более грозная сила, чем «Севилья».

Так что ставлю на победу «Юнайтед» с форой (-1.5). Нужно решать все вопросы в домашней игре. Состав позволяет это делать», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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